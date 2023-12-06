Стоматолог назвала главные правила пользования зубной нитью

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Для чистки зубов оптимальная длина зубной нити составляет 25–30 сантиметров. Об этом заявила врач-стоматолог Татьяна Сумцова, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, при чистке нужно учитывать не только три стороны зуба, но и межзубное пространство, в котором скапливаются остатки пищи и налет. Обычная щетка не может там все очистить, поэтому для этих целей применяется зубная нить (флосс), сказала она.

Специалист отметила, что во время первых попыток новички обычно режут десны или бороздки вдоль шейки зуба, после чего они отказываются от этой процедуры. Как советует Сумцова, пользоваться зубной нить нужно аккуратно. Для этого она рекомендовала использовать зубную нить длиной 25–30 сантиметров. Ее нужно намотать на средние пальцы, оставив между ними отрезок в 4–5 сантиметров, и туго натянуть. После этого следует расположить нить между зубами и плавно поднять ее к десне. Отмерив чистый участок, повторить процедуру со всеми зубами, рассказала стоматолог, добавив, что флосс можно использовать до или после чистки зубной щеткой.

Кроме того, Сумцова подчеркнула, что в зависимости от ширины межзубных промежутков понадобится определенная зубная нить. По ее словам, для обычных и широких промежутков подойдет круглая объемная нить, для узких – плоская, а при диастеме – широкая. Новичкам она посоветовала начать с пропитанных воском флоссов, так как они лучше скользят. Также в ассортименте есть зубные нити с ароматическими или антисептическими пропитками, но их врач не рекомендовала использовать при аллергии на некоторые компоненты.

Также эксперт призвала не пользоваться флоссами при воспалении десен, поскольку есть риск пораниться и занести инфекцию глубже. Помимо этого, нить может повредить зубы, если на них есть кариес или пломбы. Перед покупкой флосса Сумцова посоветовала проконсультироваться со стоматологом.

В заключение она рассказала, что для людей с брекетами есть суперфлосс. Эта нить помогает чистить зубы вокруг каждого замочка, помогая убирать налет и остатки пищи, резюмировала специалист.

Ранее стоматолог-ортопед, гнатолог Вячеслав Минко рассказал, что во время чистки зубов щетку нужно держать под углом 45 градусов, а движения выполнять по направлению от десны к краю зубов. Он признал, что такие движения для некоторых могут показаться неудобными и непривычными. Однако это более эффективно, чем двигать щетку горизонтально, объяснил эксперт.

"Доктор 24": эксперт рассказал, кому нельзя пользоваться зубной нитью