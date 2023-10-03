Россиянам рассказали о главных ошибках в отбеливании зубов дома

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Домашнее отбеливание зубов зачастую ведет к осложнениям и ухудшению здоровья полости рта. Врач – стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала о наиболее популярных ошибках в этом деле, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Некоторые пытаются отбелить зубы с помощью соды и других агрессивных веществ. По словам Масловой, такие материалы царапают поверхность зубов. Абразивы, очищая поверхность, вместе с налетом снимают и слой эмали с зуба, уточнила эксперт.

Она отметила, что есть два более или менее безопасных варианта отбелить зубы.

"Первый – человек приходит в кабинет стоматолога, где у него снимают слепки зубов для дальнейшего изготовления индивидуальных кап. Затем врач конкретно под ситуацию и подбирает определенный препарат, определяет его концентрацию и прописывает режим ношения кап. Второй вариант – отбеливающие полоски, которые есть в большом количестве в массмаркете", – говорится в сообщении.

Применять их следует только в соответствии с инструкцией. Вместе с этим рекомендуется проконсультироваться с врачом заблаговременно. В подобных отбеливающих полосках есть минимальная концентрация отбеливающего агента, и если следовать инструкции, то они практически безвредны.

Еще один вредный способ – чрезмерно сильно давить на щетку, стараясь содрать налет с зубов. Если так делать в сочетании с содой, она будет царапать и истончать эмаль, а с давлением и вовсе все будет еще хуже, отметила Маслова.

Даже обычное давление на щетку при стандартной чистке зубов вредно. Оно негативно скажется на состоянии эмали, вызовет ее сильную истираемость и приведет к рецессии десны. В этой связи даже при обычной гигиене следует правильно чистить зубы, чтобы не травмировать ни зубы, ни десну.

Кроме того, активное использование отбеливающих паст также вредит зубам. Врач призвала помнить, что такие пасты содержат абразивные вещества, которые хорошо очищают поверхность эмали. Их длительное использование чревато как раз истончением эмали. Также подобные пасты приводят к повышенной чувствительности зубов. Использовать их следует не более двух недель.

Последняя ошибка – использовать отбеливание как способ избавиться от налета от курения или красящих напитков. Это уже борьба со следствием, а не причиной, подчеркнула Маслова.

Ранее врач-стоматолог Артур Тумашевич назвал мифом информацию, согласно которой употребление сладкой газировки через трубочку не вредит зубам. По его словам, в этом случае страдает задняя поверхность зубов. Все из-за ортофосфорной кислоты, которая содержится в подобных напитках.

"Доктор 24. Темы недели": зубы