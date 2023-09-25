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25 сентября, 08:00

Общество

Врач назвал заболевания, о которых говорит постоянное желание есть

Фото: depositphotos/tsikhan

Постоянное желание что-нибудь съесть может говорить о гипертиреозе, инсулинорезистентности, диабете и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, при инсулинорезистентности либо развитии сахарного диабета клетки не получают достаточного питания и организм постоянно просит пищу.

"Все, что человек употребляет, в основном идет в запас в виде жировой ткани, а не полностью поступает в клетки, и человек набирает вес", – пояснил эксперт.

Если есть какие-то нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, человеку тоже хочется есть больше обычного. Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой, гастритом. Человек в этом случае тоже может набирать вес.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Другая причина повышенного аппетита – нарушения в работе щитовидной железы.

"При гипертиреозе гормоны образуются в избытке. Это приводит к повышению метаболизма, при этом человек может терять в весе и активно потреблять пищу", – отметил эксперт.

Среди менее опасных причин Арзамасцев назвал стресс (когда человек пытается улучшить свое эмоциональное состояние с помощью пищи) и несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов.

Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Ранее россиянам назвали способ, который поможет избежать переедания. Специалист посоветовал съесть яблоко любого цвета за полчаса до приема пищи. Фрукт даст чувство сытости и будет положительно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

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