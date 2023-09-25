Врач назвал заболевания, о которых говорит постоянное желание есть

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Постоянное желание что-нибудь съесть может говорить о гипертиреозе, инсулинорезистентности, диабете и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, при инсулинорезистентности либо развитии сахарного диабета клетки не получают достаточного питания и организм постоянно просит пищу.

"Все, что человек употребляет, в основном идет в запас в виде жировой ткани, а не полностью поступает в клетки, и человек набирает вес", – пояснил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если есть какие-то нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, человеку тоже хочется есть больше обычного. Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой, гастритом. Человек в этом случае тоже может набирать вес.

Другая причина повышенного аппетита – нарушения в работе щитовидной железы.

"При гипертиреозе гормоны образуются в избытке. Это приводит к повышению метаболизма, при этом человек может терять в весе и активно потреблять пищу", – отметил эксперт.

Среди менее опасных причин Арзамасцев назвал стресс (когда человек пытается улучшить свое эмоциональное состояние с помощью пищи) и несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает.

Ранее россиянам назвали способ, который поможет избежать переедания. Специалист посоветовал съесть яблоко любого цвета за полчаса до приема пищи. Фрукт даст чувство сытости и будет положительно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.