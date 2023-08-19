Перекус яблоком за полчаса до еды снизит риск переедания

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Яблоко перед приемом пищи поможет снизить риск переедания. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельников.

"Яблоки отлично подходят для перекусов. Как и другие фрукты, их лучше есть отдельно от основного приема пищи. Если съесть яблоко за полчаса до еды, то снизится риск переедания. Яблоки можно употреблять и утром", – рассказал врач в рамках Московского урбанистического форума.

Тяжельников отметил, что яблоки заряжают энергией, дарят чувство сытости и оказывают благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Люди с чувствительной пищеварительной системой должны с осторожностью относиться к этому фрукту и не употреблять его натощак или перед сном. В ином случае они могут испытывать сильный дискомфорт.

Если выбор стоит между зелеными, красными или желтыми яблоками, тут все зависит от личных предпочтений. Врач отмечает, что зеленые яблоки более терпкие и менее сладкие, чем красные или желтые. Они менее калорийными.

"Красные яблоки содержат больше углеводов и меньше кислоты, поэтому при повышенной кислотности желудка предпочтительнее", – рассказал врач.

19 августа в православном мире отмечают Яблочный Спас – народное название церковного праздника Преображения Господня. В этот день принято угощать яблоками и готовить из них полезные блюда.

Ранее сообщалось, что 19 августа более 10 тысяч пассажиров Московского метрополитена получили яблоко в честь Яблочного спаса.