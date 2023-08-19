Пассажирам Московского метрополитена раздали 10 тысяч яблок в честь Яблочного спаса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамена транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

В честь Яблочного спаса сотрудники столичного метро угощали пассажиров яблоками в бумажной упаковке. Все за день раздали десять тысяч фруктов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"К праздникам Московский метрополитен готовит различные мероприятия и подарки для пассажиров. В честь Яблочного спаса на 25 стойках "Живое общение" в метро раздали пассажирам 10 тыс. свежих яблок в индивидуальной упаковке. По поручению мэра Москвы мы делаем поездки в городском транспорте максимально комфортными и приятными", – сообщил заместитель сэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Угощение раздавали на станциях Сокольнической, Арбатско-Покровской, Филевской, Кольцевой, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской, Некрасовской линий, а также на станциях Большой кольцевой линии.

Ежегодно 19 августа православные отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называется Яблочный Спас. В соответствии с церковным уставом в этот день полагается освящать плоды нового урожая винограда. Но на Руси, где виноград был редкостью, ягоды заменили на яблоки. Прихожане и сегодня несут фрукты в церковь для освящения. Многие верят, что после этого они обретают целебные свойства.