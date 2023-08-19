Приметы на удачу и погода на зиму: главные традиции Яблочного Спаса

Православные христиане ежегодно 19 августа отмечают Преображение Господне. В народе этот церковный праздник носит название Яблочный Спас. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в праздничный день, а также какие традиции и приметы с ним связаны.



Значение праздника

Верующие 19 августа вспоминают события, связанные с жизнью Христа, которые описаны в Евангелие. Согласно преданию, Иисус вместе с тремя ближайшим учениками, Петром, Иаковом и Иоанном, поднялись на гору Фавор, чтобы помолиться. Но апостолы из-за утомления уснули, а когда пробудились, стали свидетелями того, как преобразился Спаситель. Его одежда и лицо сияли – так ученики смогли лицезреть человеческое и божественное начало Христа.

Преображение Господне в народе получило название Яблочный Спас. В соответствии с церковным уставом в этот день полагается освящать плоды нового урожая винограда. Но на Руси, где он был редкостью, ягоды заменили на яблоки. Прихожане и сегодня несут фрукты в церковь для освящения. Многие верят, что после этого они обретают целебные свойства. Кроме того, принято угощать плодами родных и близких, добавлять яблоки в выпечку и другие блюда.



Традиции и запреты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этот день духовенство облачается в белые одежды, в храмах проходят праздничные службы, во время которых читают стихиры (молитвенные песнопения), описывающие события на горе Фавор.

Яблочный Спас приходится на середину достаточно строгого Успенского поста. Он начинается с 14 августа и длится до 27-го числа того же месяца. В этот период верующие отказываются от любой животной пищи. Но 19 августа разрешается небольшое послабление – съесть рыбу и выпить немного красного вина.

В этот день можно заключить брак, но обвенчаться не получится, так как в пост это запрещено. Также считается, что в Яблочный Спас не стоит нагружать себя тяжелым физическим трудом, в том числе убираться в доме и заниматься стиркой.



Народные поверья

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

С этим днем связано много народных поверий. Например, если на Яблочный Спас в дом залетело насекомое или село на человека, его не следует убивать, так как такие действия считаются плохой приметой. При этом если две мухи приземлились на руку, то это признак удачи.

Помимо того, некоторые гадают по первому съеденному в этот день яблоку. Сладкий плод предвещает радость и счастье, кислый же предупреждает о предстоящих трудностях.

Также многие верят, что на Яблочный Спас можно предсказать погоду на будущее. Если в праздничный день очень сухо, то осенью будет мало дождей. Однако если стоит жаркая и солнечная погода, то и зима выдастся морозной.

