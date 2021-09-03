Эксперты раскрыли рецепты самых вкусных и оригинальных яблочных десертов

В пору урожая яблок порадовать домашних чем-то более оригинальным, нежели традиционная шарлотка, мечтают все хозяйки. Рассказываем о самых оригинальных и вкусных рецептах осеннего лакомства.



Необычный яблочный пирог

Шеф-повар Александр Рягузов порекомендовал рецепт не совсем обычного пирога – в его состав входит плавленый сырок. Для приготовления десерта потребуется 150 граммов пшеничной муки, четыре куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов плавленого сырка и три яблока. Также в блюдо надо добавить половину чайной ложки разрыхлителя теста и одну – растительного масла.

"Охлажденные яйца взбить с сахаром в густую пышную пену при помощи миксера на самых мощных оборотах. Взбивать минут 8–10 до увеличения массы в 4–5 раз. Время зависит от мощности вашего миксера", – пояснил Рягузов.

Плавленый сырок нужно натереть на терке. Яблоки надо очистить, удалить из них сердцевину и нарезать не очень крупно – таких яблочных долек должно быть 300–320 граммов.



Александр Рягузов шеф-повар В яично-сахарную смесь лопаткой в несколько приемов вмешать просеянную с разрыхлителем муку. Перемешивать аккуратно, но активно. Далее также аккуратно добавить в тесто натертый плавленый сырок и яблоки. Дно разъемной формы для выпечки диаметром 20 сантиметров выстелить пергаментом. Смазать растительным маслом и дно, и бока формы, а затем вылить в нее тесто.

Выпекать пирог следует в заранее разогретой до 180 °С духовке в течение 35–40 минут, чтобы он подрумянился. Его готовность проверяется деревянной шпажкой. После этого выпечку необходимо остудить в течение нескольких минут прямо в форме. Затем достать его, выложить на решетку и дать остыть полностью. Перед подачей лакомство можно посыпать сахарной пудрой. Особенно хорош пирог через 2–3 часа после приготовления.

Яблочно-ореховый торт

Для этого кондитерского изделия шеф-повар советует взять 100 граммов горького шоколада, 150 граммов сахара, три яблока, 300 граммов пшеничной муки, половину чайной ложки соды, 250 граммов сметаны 20% жирности и чайную ложку корицы. Также для приготовления торта понадобится 100 миллилитров растительного масла, четыре куриных яйца, 100 граммов грецких орехов и 50 граммов сахарной пудры.

"Взбейте яйца с сахаром в светлую пышную массу. Добавьте масло, натертые яблоки и измельченные орехи. Все перемешайте. Смешайте муку, корицу, соду и добавьте к яичной массе. Вылейте в смазанную маслом форму и поставьте выпекать на 40 минут при 200 °С. Готовность проверьте зубочисткой", – сказал Рягузов.



Затем заготовку надо остудить и разрезать на две части вдоль. Для крема эксперт советует взбить сметану с сахарной пудрой. После этого следует растопить шоколад, влить его к сметане и перемешать. Останется только собрать торт и оставить его на ночь в холодильнике.

Десерт "Намура"

Без яблок не обходятся даже знаменитые восточные сладости. Бренд-шеф Басем Заин советует приготовить пропитанное сиропом лакомство "Намура". Этим десертом часто восхищаются наши соотечественники на зарубежном отдыхе.



Для приготовления теста домашним кулинарам потребуется полкилограмма манки, 150 граммов яблок, 100 граммов сахара, пять граммов разрыхлителя и 200 граммов топленого масла. Кроме того, в блюдо нужно добавить 50 граммов сливочного масла, 100 граммов кокосовой стружки, 200 миллилитров мацони или сметаны, 1 грамм соды, 3 грамма соли и 50 граммов орехов – можно взять грецкие или миндаль.



Басем Заин бренд-шеф Предварительно достать из холодильника топленое и сливочное масло. Они должны стать мягкими и достичь комнатной температуры. Затем надо перемешать все ингредиенты до однородной массы, намазать форму для запекания сливочным маслом и выложить туда тесто, добавив в него кусочки яблок. После этого тесто нарезаем квадратиками, украшаем их орехами и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

Готовый десерт надо залить горячим сиропом, который готовится непосредственно перед подачей. Для его приготовления следует взять 400 граммов сахара, 200 миллилитров воды, а также 15 миллилитров сока лимона. После в сотейник надо налить воду и поставить его на плиту на медленный огонь. Добавить туда сахар, перемешать до полного растворения и влить лимонный сок. Все довести до кипения и подержать 5 минут – сироп готов.