Эксперты поделились рецептами освежающих летних коктейлей

Почувствовать себя как на крутом зарубежном курорте можно и не выезжая из родной страны. Достаточно приготовить освежающие коктейли и украсить их традиционными зонтиками. Москва 24 узнала несколько рецептов летних напитков.



Самые модные

Некоторые заграничные поездки, такие привычные когда-то, теперь остались в воспоминаниях. Зато можно закрыть глаза, пригубить через соломинку освежающий коктейль и представить себя где-нибудь в Портофино или в Барселоне. Бренд-шеф Павел Федотов предлагает 4 рецепта безалкогольных коктейлей, которые примирят нас с действительностью. Важный момент – во все эти напитки надо обязательно добавлять лед.

По словам бренд-шефа, самый модный коктейль последних лет – Aperol Spritz. Он очень популярен в Италии, где готовится множество его вариантов. Секрет коктейля – минимум ингредиентов, но максимум удовольствия. "Вам понадобятся 100 миллилитров безалкогольного аперитива апероль, найти и купить который не составляет большого труда, а также 100 миллилитров тоника и долька апельсина", – делится секретом бренд-шеф.

Обладатели изысканного вкуса могут приготовить в домашних условиях испанский освежающий напиток – легендарную сангрию. Павел Федотов рекомендует рецепт белого коктейля. Для его приготовления потребуется 5 ягод белого сладкого винограда, два грамма мяты, две дольки лайма и 100 миллилитров яблочного сока.

Нейтрализовать летнюю жару можно и с помощью классического тархуна. Эксперт рекомендует размять 10 граммов листьев эстрагона (он же тархун), добавить 3 дольки лайма и залить содовой. А детям понравится вкусный коктейль из клубники. Надо взять 4–5 спелых ягод и разрезать их пополам. Затем размять 3–4 листа базилика. Все это залить 100 миллилитрами содовой.



Фруктовый рай

Даже перечень ингредиентов фруктовых и ягодных коктейлей уже повышает настроение. Шеф-повар Дмитрий Коль предлагает несколько вариантов летних напитков.

Коктейль из манго и маракуйи. Берется 50 граммов мангового пюре, половинка свежей маракуйи, две дольки лимона и одна долька лайма. Все это эксперт советует на языке барменов "помадлить", то есть размельчить. Затем добавить 30 миллилитров сахарного сиропа и залить газировкой.

Киви плюс арбуз. Берем 30 миллилитров сиропа киви, а также свежий кружок этого фрукта. Добавляем 50–60 миллилитров арбузного пюре или сиропа, дольку лайма, две дольки лимона. Все ингредиенты измельчаем и заливаем газированной водой.

Яблочный коктейль, на выбор – с дыней или грушей, кому как больше нравится. 30 миллилитров яблочного сиропа, грушевое или дынное пюре (60 миллилитров), долька лайма и две дольки лимона. Все это следует залить газированной водой. По желанию можно добавить яблочный сок.

И какое лето без мохито! Дмитрий Коль советует взять 4 дольки лайма и 5–6 веточек мяты, добавить 40 миллилитров сахарного сиропа, а потом залить все газированной водой.

