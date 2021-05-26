Эксперты рассказали, какие блюда освежают в жару

Летом мы меняем не только гардероб, но и меню. В жару не хочется налегать на борщ, варить пельмени или жевать голубцы. Эксперты советуют удивить гостей и побаловать себя освежающими летними блюдами.



Квас или кефир?

С наступлением лета возобновляются разногласия о том, на чем готовить окрошку. Сторонники кваса, кефира и минеральной воды соперничают между собой.

"Еще в XIX веке окрошку подавали на стол, но не как первое блюдо, а как закуску. В старину ее заливали капустным или огуречным рассолом, но классическая окрошка готовится исключительно на квасе. Причем брать лучше не сладкий, а белый хлебный квас, – разрешает вечный спор шеф-повар Дмитрий Коль. – В летнюю жару такая окрошка утоляет не только голод, но и жажду".

По мнению эксперта, главный секрет любимого блюда – это холодный квас и правильно нарезанные ингредиенты. Классической окрошкой с колбасой или отварной курицей уже давно никого не удивить. Шеф-повар советует сочетать в традиционном летнем кушанье отварное или жареное мясо поросенка, индейки и тетерева.



Клубничный суп для летнего меню

Шеф-повар Дмитрий Гудин рекомендует в жаркую погоду, помимо окрошки, готовить освежающие супы. В частности, легкий летний суп на натуральном йогурте (или кефире) со свежим огурцом, мятой и базиликом.

"Огурцы моем холодной водой, снимаем кожицу и нарезаем мелкой соломкой, а не трем на терке. Всю зелень промываем, перебираем и нарезаем соломкой. В зелень можно добавить немного тимьяна. Все ингредиенты смешиваем, заливаем холодным йогуртом и слегка присаживаем. Мята дает освежающий эффект", – рекомендует шеф-повар.





Дмитрий Гудин шеф-повар Нарезаем мяту, базилик, клубнику. С помощью блендера измельчаем, добавляем немного натурального йогурта для регулировки жидкости, все смешиваем. Получается десертный прохладный суп.

А бренд-шеф Басем Заин предлагает попробовать суп "Пряный арбуз". "На одну порцию берем арбуз очищенный (250 граммов), зеленый сладкий перец (50 граммов), лук-шалот (30 граммов), помидоры без кожуры (100 граммов), свежую мяту (3 граммов), соль (2 граммов), лед (4 кубика) и свежий тимьян для украшения", – перечисляет эксперт. По его словам, арбуз можно предварительно охладить. Все ингредиенты отправить в блендер и превратить в однородную массу. Перед подачей бренд-шеф рекомендует летний освежающий и пряный арбузно-томатный суп украсить свежим тимьяном.



Питье мое

Самый популярный напиток в жару – обычная вода. Москвичи не расстаются с бутылочками живительной влаги, восполняя водный баланс. По словам врача – терапевта-диетолога Ольги Лушниковой, в жаркий летний период очень важно не забывать пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела. Многие горожане предпочитают горячий чай – подобно жителям Средней Азии, Турции и Марокко. Уроженцы тех мест уверены, что чай лучше всего охлаждает организм в жаркое время. О вкусах не спорят: главное – утолить жажду.

Шеф-повар Дмитрий Гудин считает, что летом не обойтись без освежающего домашнего лимонада, и советует приготовить домашний тархун – вкусный и освежающий напиток. "Нам нужен свежий эстрагон (тархун). Мы его моем, перебираем и добавляем к нему немного сахара и кипяченой воды. Затем с помощью блендера делаем пюре, процеживаем через мелкое сито или марлю. Тот сок, что у нас получился, соединяем с охлажденной минералкой, лимонным соком и кубиками льда", – делится секретом шеф-повар.

Ольга Лушникова рекомендует горожанам детокс-напитки, которые прекрасно утоляют жажду и помогают организму эффективно обезвреживать и выводить токсины. Диетолог советует несколько вариантов освежающих напитков. Во всех случаях нужно взять 400–500 миллилитров воды, в которую добавить различные ингредиенты на выбор.



Один лимон и один огурец, нарезанные кубиками. Чашка нарезанной клубники, две чашки мякоти арбуза, порезанного небольшими кубиками, две веточки свежего розмарина. Сок половины лимона, тертый свежий корень имбиря, капелька меда (по желанию). Сок половины лимона, две столовые ложки яблочного уксуса, чайная ложка молотой корицы, ломтики половины яблока. Горсть листьев мяты, две чашки порезанного на кубики арбуза, сок одного лайма. Сок одного лимона, 1/8 чайной ложки кайенского перца, чайная ложка меда (по желанию).

Едим в огороде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Напитки должны настояться в течение 3–5 часов (можно оставить их на ночь).

Порой в жару совсем не хочется ничего готовить, да и природа, как скатерть-самобранка, одаривает нас свежими плодами. "Летом гораздо проще изменить свои пищевые привычки и образ жизни в целом, – говорит диетолог Ольга Лушникова. – Не забывайте, что употребление свежих овощей и фруктов, выращенных там, где вы живете, пожалуй, один из самых важных аспектов здорового питания. Такие плоды содержат гораздо больше витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, биофлавоноидов, чем привезенные зимой импортные аналоги. Во время долгого хранения и транспортировки большинство витаминов во фруктах и овощах разрушается, витамина С практически не остается. А плоды с приусадебного участка, съеденные сразу после того, как вы их собрали, – кладезь ценных веществ".

По словам диетолога, овощи и фрукты, которые выросли в естественном грунте и созрели под солнечными лучами, намного ценнее по составу, чем те, которые зрели в теплицах под искусственными источниками света.





Ольга Лушникова диетолог Они не содержат опасных для здоровья пестицидов и нитратов, легче перевариваются и усваиваются, дают меньшую нагрузку на иммунную систему и вызывают меньшее количество аллергических реакций, чем экзотические фрукты и овощи.

Кроме того, Ольга Лушникова советует делать заготовки на зиму. Например, любые ягоды, цветная капуста, брокколи, зеленый горошек, кабачки, тыква, а также укроп прекрасно сохраняют витамины после шоковой заморозки. Еще один отличный способ сохранить продукты – это ферментация. "Квашеная капуста, бочковые огурцы, грибы, моченые яблоки обогатят ваш рацион витаминами и полезными веществами в зимний период. В таких заготовках содержание витамина С и некоторых витаминов группы В даже увеличивается по сравнению со свежими продуктами", – комментирует диетолог.

