Эксперты рассказали, как бросить курить без прибавки в весе

Курить вредно, немодно и по нынешним временам весьма накладно. Однако многие курильщики цепляются за вредную привычку, потому что опасаются прибавить в весе. Москва 24 разбиралась, почему люди полнеют, бросая курить, и как противостоять лишнему весу.



Что за удовольствие?

Классическому курильщику не так-то просто расстаться с сигаретой. Он пытается заесть тягу к табаку и постоянно что-то жует. Из-за страха перед лишними килограммами любитель сигарет много раз подумает, стоит ли отказываться от вредной привычки.

Специалисты признают, что страхи курильщиков небеспочвенны. По статистике, около 30% людей, бросивших курить, набирают вес. Средние показатели нежелательной прибавки колеблются от 4 до 10 кг. Почему же отказ от вредной привычки в первые месяцы вредит фигуре?

Кардиолог, диетолог-консультант Асият Хачирова отмечает, что одна пачка сигарет в день сжигает 200 ккал за счет возбуждения нервной системы, что в целом вредно для организма. "Никотин подавляет синтез гормона грелина, отвечающего за хороший аппетит, то есть в процессе курения притупляется чувство голода. Кроме того, никотин влияет на распад гликогена в печени, который, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови и снижает аппетит", – говорит кардиолог.

По словам эксперта, курение – это еще и психологическая привычка, основанная на сосательном рефлексе, который появляется у человека с рождения. "Когда люди бросают курить, им прежде всего нечем "занять рот", – говорит кардиолог. – Поэтому в ход идут всякие снеки, семечки, конфетки".



Каждый раз, когда бросающему курить захочется что-нибудь съесть, диетолог-консультант рекомендует задуматься, действительно ли это физический голод, а не желание просто положить что-то в рот или попытка заткнуть эмоциональную дыру от отсутствия сигарет.



Когда бросать?

Кардиолог отмечает, что в первое время после отказа от курения организм испытывает стресс: появляется кашель, раздражительность, плохое настроение, слабость, головокружение. И это неслучайно.





Ольга Лушникова терапевт, диетолог Любые зависимости у человека, в том числе и никотиновая, связаны с активностью дофаминовой системы. Дофамин – нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, удовлетворение от вознаграждения, стремление к новому, концентрацию внимания и память. При курении никотин связывается со специфическими структурами нервных клеток, конкурируя с природным аналогом, при этом происходит активация системы вознаграждения и мощный выброс дофамина – нейромедиатора удовольствия.

По ее словам, после отказа от никотина развивается чувство тревоги, неудовлетворенности, раздражения. Чтобы естественный процесс выработки нейромедиатора наладился, нужно время.

По мнению нутрициолога, эксперта в сфере ЗОЖ Нонны Ковалевской, если вы приняли решение расстаться с любой вредной привычкой, то необходимо, чтобы этот период совпал с отсутствием каких-либо стрессов. Это касается также снижения веса или начала активных физических нагрузок. "Дайте себе время адаптироваться под новые условия жизни и новый режим работы организма", – подчеркивает специалист.



Долой фастфуд!

Чтобы противостоять зловредным килограммам, специалисты рекомендуют помнить о сбалансированном здоровом рационе. "Курильщику следует исключить фастфуд, жирное, жареное, покупные углеводные "бомбы" (торты, пирожные, печенье). Отказаться от острых продуктов, поскольку излишнее раздражение вкусовых рецепторов ни к чему. Ешьте 3–4 раза в день полноценными порциями, – наставляет Асият Хачирова. – Половину тарелки на обед и ужин должны занимать овощи. В них содержится клетчатка, которая поможет быстрее очистить печень и кишечник от продуктов распада никотина. Кроме того, она заполнит желудок и продлит насыщение от приема пищи".

Кардиолог предупреждает, что никотин практически сводит на нет усвоение витамина С. По мнению эксперта, лучшие источники витамина С – шиповник, облепиха, черная смородина, ежевика, клубника, цитрусовые, красная смородина, капуста, брокколи, лук-порей, брюква, крыжовник, малина, помидоры, цветная капуста.

Диетолог Ольга Лушникова рекомендует каждый прием пищи делать "сложным", включающим белки, сложные углеводы, правильные жиры, клетчатку. Это надолго обеспечит организму чувство сытости и снизит вероятность постоянного желания перекусить.

"Есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу, наслаждаясь вкусом, – поясняет Ольга Лушникова. – Желательно включать в свой рацион продукты, повышающие уровень дофамина (содержащие аминокислоты фенилаланин и тирозин). Это соевый изолят, соевые бобы, яйца, бананы, твердый сыр, рыба, морепродукты, красная и черная икра, а также семена тыквы, подсолнечника и чиа, кунжут, миндаль, грецкий орех, петрушка, творог, овсяная крупа, мясо и мясопродукты, чечевица, нут и другое. Важно пить достаточное количество чистой воды, лучше теплой".



Что бы съесть, чтобы похудеть?

Отставной курильщик, несмотря на наставления докторов о рациональном питании, нет-нет да и тянется за доппайком. К счастью, все-таки существуют полезные перекусы, которые способны примирить страдальца с действительностью, если становится совсем невмоготу.

Нутрициолог Нонна Ковалевская рекомендует тем, кто ступил на сложный путь борьбы с курением, заранее купить сырые орехи – миндаль, кешью, грецкий и бразильский орехи. Их нужно замочить в воде на 8–12 часов и употреблять 2–3 раза в день по несколько штук.

"Полезные растительные жиры помогают побороть никотиновую тягу. А зеленый чай богат полифенолами – природными антиоксидантами и нейропротекторами, которые будут ликвидировать последствия вредной привычки", – говорит Нонна Ковалевская.

Нутрициолог не советует покупать леденцы, конфеты, жареные орешки и семечки, поскольку в таких продуктах содержится много "невидимых" калорий.





Нонна Ковалевская нутрициолог, эксперт в сфере ЗОЖ Жареные орехи и семечки вредят организму. Так как орехи содержат в большом количестве ценные для организма мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, высокая температура ведет к их окислению. А этот процесс приводит к образованию свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки организма.

Асият Хачирова обращает внимание курильщиков на то, что тягу к никотину снижает щавелевая кислота. "Так что есть смысл в качестве перекуса, когда хочется закурить, грызть листики щавеля, шпината или жевать молодые кисловатые яблоки, – отмечает кардиолог. – Налегайте на кисломолочные продукты: натуральные йогурты, кефир, ряженка, мацони восстанавливают микробиоту кишечника, которая у курильщиков часто бывает обеднена, и активизируют моторику кишечника – раньше этим занимался никотин".



Йога вместо сигарет

И все-таки свет клином не сошелся на еде. Можно и иначе отвлечься от курения. Например, почаще вспоминать о том, что курение снижает продолжительность жизни, значительно увеличивает риск развития рака легких, эмфиземы и хронической обструктивной болезни легких, депрессии и шизофрении, сопровождается рисками развития инсультов и инфарктов.

“Сместите удовольствие от процесса курения на любые другие, возможно, забытые источники радости – массаж, плавание, поход в спа, йогу, рисование, караоке, вышивку, прогулки в парке, – советует Нонна Ковалевская. – Даже если отказ от вредной привычки поначалу повлечет за собой набор веса, надо помнить, что это временно, а польза отказа от никотина и разгрузка сердечно-сосудистой системы – в приоритете".

Через месяц после отказа от табака специалисты советуют призвать на помощь умеренную физическую активность. Многим бывшим курильщикам помогает бег, йога и пилатес и даже бокс. Однако врачи предостерегают: на первых порах нельзя слишком усердствовать, поскольку длительная интенсивная нагрузка увеличивает уровень стресса и может истощать резервы дофамина.

Для того чтобы без потрясений пережить отказ от курения, Ольга Лушникова советует придерживаться режима: ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее 7 часов. "Найдите новые увлечения и хобби, отправляйтесь в путешествия. Свежие эмоции и впечатления помогут справиться с зависимостью от никотина. Слушайте любимые музыкальные композиции – музыка увеличивает активность областей мозга, богатых дофаминовыми нейронами", – говорит терапевт.

