В Госдуме прокомментировали закон о минимальной цене на сигареты

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала закон, согласно которому с 1 апреля в РФ минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей. Об этом сообщает RT.

По ее словам, любые стремления к здоровому образу жизни помогают жителям его придерживаться.

"Когда запрещалось курить в общественных местах, сначала это воспринималось с недоверием, что это не поможет никоим образом решить проблему здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Потом запретили курить в аэропортах, а сегодня множество граждан нашей страны уже бросили эту вредную привычку", – отметила депутат.

Она также добавила, что сигареты постепенно дорожают, зато здоровый образ жизни дешевеет. Бессараб напомнила о налоговом вычете, который граждане могут получить после приобретения абонемента в спортивную организацию.

Ранее сообщалось, что в России ввели минимальную цену на табачную продукцию. Изменения в "антитабачный закон" вступили в силу 1 апреля. Согласно новым правилам, цена пачки сигарет не может быть ниже 108 рублей. Такие критерии будут действовать до конца текущего года.