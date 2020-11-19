Эксперт дал советы по выработке эффективной стратегии отказа от курения

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Заведующий Центром профилактики лечения табакокурения и нехимической зависимости Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев дал рекомендации по выработке эффективной стратегии отказа от курения.

В интервью Агентству "Москва" он отметил важность обращения к специалисту, который поможет определить степень зависимости от табака, а также уровень мотивации.

"И если степень зависимости средняя, а уровень мотивации высокий, то вам достаточно

советов врача и можно обойтись без лекарств", – отметил Кутушев.

Эксперт подчеркнул, что для начала необходимо определить дату отказа от курения. После этого дня, по словам Кутушева, необходимо убрать те вещи, которые напоминают о курении.

"А вот потом можно объявить своим близким и друзьям о намерении бросить курить в выбранный вами день, чтобы потом неповадно было снова начать. Можно даже заключить пари, это поддерживает мотивацию и помогает достичь цели, справиться с зависимостью от табака", – сказал Кутушев.

Он подчеркнул, что в случае низкого уровня мотивации и высокой степени зависимости от табака необходимо обратиться к врачу-наркологу. Специалист назначит терапию и предложит помощь психолога или психотерапевта, сообщил эксперт.

Также, по словам Кутушева, пациенту может быть назначена никотинзаместительная терапия. В таком случае человек будет получать адекватную дозу медицинского никотина в первые два месяца после отказа.

"И, конечно, каким бы человек ни казался сильным, ему все равно нужна психологическая поддержка, а часто и психотерапевтическое сопровождение, когда врач поддерживает пациента, контролирует и мотивирует его на достижение цели, полного и долговременного отказа от потребления табака", – подчеркнул Кутушев.

Он сообщил, что 350 тысяч человек ежегодно умирают в России от болезней, вызванных употреблением табака. Он отметил, что курение вызывает сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего коронавирус протекает в тяжелой форме у курильщиков. Это связано с тем, что употребление табака ухудшает работу легких. Также в ведомстве подчеркнули, что при курении сигарет растет вероятность заражения коронавирусом через рот.