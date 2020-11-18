Курение в неположенных местах в Москве снизилось почти на 40%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
По данным ГУ МВД по городу Москве, в столице за первые 10 месяцев этого года было составлено 8 457 административных протоколов за курение в неположенных местах. Это почти на 40% ниже, чем за тот же период в прошлом году (13 957 протоколов). Соответствующие данные ведомство предоставило Москве 24.
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков в беседе с Москвой 24 предположил, почему москвичи стали реже курить в неположенных местах.
По мнению эксперта, все больше людей соблюдают антитабачный закон, введенный в 2013 году.
Также специалист считает, что сокращение штрафов за курение может быть следствием тренда на здоровый образ жизни.
"Люди просто отказываются от табака, и курить становится немодным в какой-то степени. Курение не укладывается в здоровый образ жизни, и люди, к счастью, лишний раз этого не делают. Тем более там, где запрещено", – подчеркнул Зыков.
По мнению эксперта, в определенной степени влияние могли оказать ограничения из-за пандемии. Люди реже посещают общественные места, встречаются друг с другом, многие работают из дома.
Кроме того, немалую роль играет психологический фактор и понимание, что курильщики сложнее переносят коронавирус, полагает Зыков. "Если человек курит, то, безусловно, у него больше рисков тяжелого протекания болезни. И легкие в первую очередь под ударом", – отметил эксперт. Это понимание некоторых людей подталкивает к тому, чтобы бросить курить, добавил он.
Ранее президент Российской ассоциации по остеопорозу, доктор медицинских наук Ольга Лесняк рассказала об опасности курения. По ее словам, пристрастие к табаку очень опасно для костной ткани. Специалист пояснила, что у курильщиков увеличивается риск развития остеопороза.
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