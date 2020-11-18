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Москва 24

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Общество

13:55

Курение в неположенных местах в Москве снизилось почти на 40%

общество медицина эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

По данным ГУ МВД по городу Москве, в столице за первые 10 месяцев этого года было составлено 8 457 административных протоколов за курение в неположенных местах. Это почти на 40% ниже, чем за тот же период в прошлом году (13 957 протоколов). Соответствующие данные ведомство предоставило Москве 24.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков в беседе с Москвой 24 предположил, почему москвичи стали реже курить в неположенных местах.

По мнению эксперта, все больше людей соблюдают антитабачный закон, введенный в 2013 году.

Из года в год люди все больше привыкают к нормам закона. Антитабачный закон поддерживается населением, сокращается количество правонарушителей.
Виктор Зыков
член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ

Также специалист считает, что сокращение штрафов за курение может быть следствием тренда на здоровый образ жизни.

"Люди просто отказываются от табака, и курить становится немодным в какой-то степени. Курение не укладывается в здоровый образ жизни, и люди, к счастью, лишний раз этого не делают. Тем более там, где запрещено", – подчеркнул Зыков.

По мнению эксперта, в определенной степени влияние могли оказать ограничения из-за пандемии. Люди реже посещают общественные места, встречаются друг с другом, многие работают из дома.

Кроме того, немалую роль играет психологический фактор и понимание, что курильщики сложнее переносят коронавирус, полагает Зыков. "Если человек курит, то, безусловно, у него больше рисков тяжелого протекания болезни. И легкие в первую очередь под ударом", – отметил эксперт. Это понимание некоторых людей подталкивает к тому, чтобы бросить курить, добавил он.

Ранее президент Российской ассоциации по остеопорозу, доктор медицинских наук Ольга Лесняк рассказала об опасности курения. По ее словам, пристрастие к табаку очень опасно для костной ткани. Специалист пояснила, что у курильщиков увеличивается риск развития остеопороза.

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Лоскутникова Наталья

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