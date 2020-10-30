В России запретили курить кальян в кафе и ресторанах

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С 30 октября в России вступил в силу запрет на курение никотиносодержащей продукции, в том числе кальяна, в общественных местах. Об этом сообщает "Мир 24".

За нарушение закона предусмотрен штраф. Для физлиц он составляет 500–1500 рублей. Индивидуальные предприниматели (ИП), владеющие заведениями, могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей. Для юрлиц сумма взыскания установлена на уровне до 90 тысяч рублей.

В документе также закрепляется запрет на продажу продукции с никотином (в концентрации более 20 мг/мл) несовершеннолетним и вовлечение их в потребление.

Указ о внесении поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в июле подписал Владимир Путин.

Доктор медицинских наук Ольга Лесня ранее заявила, что курение увеличивает риск развития остеопороза. Специалист отметила, что эта привычка очень опасна для костной ткани.

