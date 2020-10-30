Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:40

В России запретили курить кальян в кафе и ресторанах

общество

Фото: depositphotos/zeferli@gmail.com

С 30 октября в России вступил в силу запрет на курение никотиносодержащей продукции, в том числе кальяна, в общественных местах. Об этом сообщает "Мир 24".

За нарушение закона предусмотрен штраф. Для физлиц он составляет 500–1500 рублей. Индивидуальные предприниматели (ИП), владеющие заведениями, могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей. Для юрлиц сумма взыскания установлена на уровне до 90 тысяч рублей.

В документе также закрепляется запрет на продажу продукции с никотином (в концентрации более 20 мг/мл) несовершеннолетним и вовлечение их в потребление.

Указ о внесении поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в июле подписал Владимир Путин.

Доктор медицинских наук Ольга Лесня ранее заявила, что курение увеличивает риск развития остеопороза. Специалист отметила, что эта привычка очень опасна для костной ткани.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать