Бизнес-омбудсмен предложил узаконить кальянные клубы

Фото: depositphotos/AChubykin
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова письмо с предложением узаконить кальянные клубы, сделав их отдельным видом экономической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма.
Титов отмечает, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступают коллективные обращения от предпринимателей по вопросу запрета деятельности кальянных.
"Бизнесмены уверяют, подобная норма закона серьезно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как предоставление услуг кальянов – это ощутимое увеличение среднего чека", – говорится в письме.
Он подчеркнул, что заведения могли бы разделять залы для курящих кальян и некурящих, однако "антитабачный закон" устанавливает полный запрет курения кальянов.
"Решением проблемы могло бы стать открытие стационарных кальянных не на базе объектов общепита, а как отдельных "кальянных клубов" по соседству с кафе и ресторанами", – говорится в документе.
Бизнес-омбудсмен предложил создать отдельный ОКВЭД для специальных "кальянных клубов". Другое предложение – внести изменения в существующие нормы СанПиНов и пожарной безопасности для детализации требований к помещениям таких заведений.
В июле депутаты Госдумы приняли законопроект, который приравнивает вейпы к сигаретам.
Согласно документу, запрещается использование электронных курительных изделий в тех местах, где уже существует законодательное препятствие для курения табака. На электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется такая же административная ответственность, как и на сигареты.
Это касается, в частности, нарушения запрета их использования в помещениях, демонстрации процесса потребления во вновь созданных аудиовизуальных произведениях, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс их использования.
Кроме того, закон предусматривает запрет на использование электронных сигарет и кальянов в коммунальных квартирах. Речь идет о помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат.
Вейпы, кальяны и системы нагревания табака запретят в общественных местах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: