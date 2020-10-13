Бизнес-омбудсмен предложил узаконить кальянные клубы

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова письмо с предложением узаконить кальянные клубы, сделав их отдельным видом экономической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма.

Титов отмечает, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступают коллективные обращения от предпринимателей по вопросу запрета деятельности кальянных.

"Бизнесмены уверяют, подобная норма закона серьезно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как предоставление услуг кальянов – это ощутимое увеличение среднего чека", – говорится в письме.

Он подчеркнул, что заведения могли бы разделять залы для курящих кальян и некурящих, однако "антитабачный закон" устанавливает полный запрет курения кальянов.

"Решением проблемы могло бы стать открытие стационарных кальянных не на базе объектов общепита, а как отдельных "кальянных клубов" по соседству с кафе и ресторанами", – говорится в документе.

Бизнес-омбудсмен предложил создать отдельный ОКВЭД для специальных "кальянных клубов". Другое предложение – внести изменения в существующие нормы СанПиНов и пожарной безопасности для детализации требований к помещениям таких заведений.

В июле депутаты Госдумы приняли законопроект, который приравнивает вейпы к сигаретам.

Согласно документу, запрещается использование электронных курительных изделий в тех местах, где уже существует законодательное препятствие для курения табака. На электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется такая же административная ответственность, как и на сигареты.

Это касается, в частности, нарушения запрета их использования в помещениях, демонстрации процесса потребления во вновь созданных аудиовизуальных произведениях, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс их использования.

Кроме того, закон предусматривает запрет на использование электронных сигарет и кальянов в коммунальных квартирах. Речь идет о помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат.

