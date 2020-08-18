В Госдуме оценили предложение закрыть кальянные до конца года

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин прокомментировал идею ограничить работу кальянных до конца 2020 года, чтобы избежать распространения коронавируса, передает RT.

По его мнению, это правильное решение. Он напомнил о принятии закона, который позволяет регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке.

"В этой связи в перспективе кальяны в общественных местах будут подлежать закрытию, использование кальянов в ресторанах, кафе будет запрещено, а курение кальянов будет личным делом каждого человека", – сказал Говорин.

Парламентарий считает, что курение кальянов в общественных местах служит дополнительным фактором риска распространения вирусных заболеваний.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года. Он напомнил, что эксперты, включая представителей министерства здравоохранения, не раз отмечали опасность кальянов – их курение повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

Член Общественной палаты отметил, что многие специалисты опасаются распространения коронавируса в стране в осенний период, поэтому попросил главу Минздрава рассмотреть вопрос о временном запрете кальянных.

Также он предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, запрещающая курить кальяны в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.