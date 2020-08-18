В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, сообщает RT.

Хамзаев напомнил, что эксперты, включая представителей министерства здравоохранения, не раз отмечали опасность кальянов – их курение повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

Член Общественной палаты отметил, что многие специалисты опасаются распространения коронавируса в стране в осенний период, поэтому попросил главу Минздрава рассмотреть вопрос о временном запрете кальянных.

Также он предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, запрещающая курить кальяны в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

Ранее в Минздраве сообщили, что COVID-19 способен распространяться через кальян. Как отметили в ведомстве, многие граждане ошибочно думают, что курение кальяна не несет в себе негативных последствий для организма.

Кроме того, плохая обработка кальяна способствует распространению не только COVID-19. Курительные приспособления могут стать разносчиками туберкулеза, холеры, а также других опасных заболеваний.

По данным руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, курильщики кальяна вдыхают во много раз больше вредного дыма, чем курильщики сигарет. Так, за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.

До этого о вреде курения кальяна рассказали в Роспотребнадзоре. По мнению специалистов ведомства, частое употребление кальяна способно привести к раку легких, бесплодию, заболеванию сердечно-сосудистой системы и другим осложнениям.