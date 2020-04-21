Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на организм курильщиков

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Вероятность возникновения осложнений от коронавирусной инфекции в организме курильщика в 14 раз выше, чем у некурящего человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном MedicalXpress со ссылкой на Общество торакальной хирургии.

При наблюдении были использованы данные китайских научных специалистов, проанализировавших информацию о почти 80 пациентах с COVID-19.



Выяснилось, что многих из курящих больных COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, часть из них спасти не удалось.

"Поскольку COVID-19 – это вирус, который в первую очередь атакует легкие, – все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются", – обратил внимание торакальный хирург Мэтью Стелиг.

По словам эксперта, курение сгущает слизистую оболочку легких. После чего на выдохе из них удаляется меньше бактерий и вирусных частиц.

В частности, негативно сказываются на здоровье и электронные сигареты, отметил ученый.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось.

Ранее онколог назвал чушью безопасность от COVID-19 при курении.