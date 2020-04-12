Онколог назвал чушью безопасность от COVID-19 при курении

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Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин опроверг отсутствие вреда от коронавируса для курильщиков.
По его словам, сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. "Это, конечно, чушь", – сказал специалист радио Sputnik.
Он подчеркнул, что курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение инфекции через те заболевания, которы есть у курильщиков.
Онколог указал, что "любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит", из-за чего риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.
При этом Левшин заметил, что пандемия началась не так давно, и всей информации о COVID-19 и связи с курением у ученых пока нет.
Курящие тяжелее переносят COVID-19 – Минздрав
Всемирная организация здравоохранения призвала (ВОЗ) ранее также рекомендовала отказаться от курения и употребления алкоголя.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что COVID-19 может протекать тяжелее у людей, употребляющих алкоголь и сигареты.
За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах, выписано – 1045 человек, умерло 106 пациентов.
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