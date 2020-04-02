ВОЗ рекомендовала воздержаться от курения и алкоголя во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирная организация здравоохранения призвала россиян, находящихся на самоизоляции, стараться вести здоровый образ жизни. В частности, жителям страны рекомендовали отказаться от курения и употребления алкоголя, передает "Интерфакс".

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность", – заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он уточнил, что коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, а потому обострять ситуацию вредными привычками не стоит.

Ранее в Госдуме предложили россиянам устраивать в день рождения безалкогольные онлайн-вечеринки. Согласно инициативе, такие меры необходимо ввести на время самоизоляции.