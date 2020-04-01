В Роскачестве дали советы по борьбе со стрессом на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперты Роскачества дали россиянам советы, как бороться со стрессом на самоизоляции из-за коронавируса, сообщает News.ru.
Специалисты говорят о том, что в первую очередь нужно быть откровенными с собой и ответить на вопрос: что в нынешней ситуации для меня страшнее всего?.
Затем следует спросить у себя: можно ли сделать так, чтобы сложившаяся ситуация стала менее тревожной, – говорят в Роскачестве.
Они отмечают, что если на этот вопрос последует положительный ответ, то надо составить план действий и ежедневно предпринимать по маленькому шагу для достижения цели.
Если же ответ будет отрицательным, необходимо искать положительные стороны: например, читать и проходить онлайн-курсы в освободившееся время карантина.
Эксперты также рекомендуют меньше читать новости, оставив лишь несколько надежных источников, таким образом избавив себя от источников стресса.
Ранее Роспотребнадзор уже рекомендовал меньше смотреть новости про коронавирус. Специалисты подчеркнули, что последнюю информацию о коронавирусе следует смотреть в официальных источниках, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ведомстве также посоветовали россиянам на самоизоляции уделять внимание больше своему здоровью: правильно питаться, делать физические упражнения, соблюдать режим сна, общаться с близкими людьми.
При возникновении стрессовой ситуации горожанам советуют обратиться за медицинской или психологической помощью к профессионалам. В ведомстве призвали не подавлять такое состояние алкоголем, табаком или другими веществами.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, скончались 17 человек.
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