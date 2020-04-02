Россиян на самоизоляции призвали устраивать в дни рождения безалкогольные онлайн-вечеринки

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В Госдуме призвали россиян устраивать в дни рождения безалкогольные онлайн-вечеринки. Такую меру член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич предложил ввести на время самоизоляции, сообщает Агентство "Москва".

Согласно инициативе депутата, к празднованию значимых дат в условиях самоизоляции можно и нужно подходить нестандартно. К примеру, организовать онлайн-вечеринку и всем вместе спеть в караоке.

"Главное, чтобы праздник проходил без алкоголя, так как спиртное в период изоляции может привести к серьезным последствиям, как в бытовом плане, так и в плане здоровья", – заявил Менделевич.

Также депутат призвал россиян не переедать во время изоляции, так как потратить набранные калории в условиях ограниченного квартирой пространства весьма сложно.

Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Подобные меры вслед за столицей ввели и в ряде регионов страны.