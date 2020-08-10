COVID-19 может распространяться через кальян – Минздрав

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Новая коронавирусная инфекция COVID-19 способна распространяться через кальян. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.
Как отметили в ведомстве, многие граждане ошибочно думают, что курение кальяна не несет в себе негативных последствий для организма.
"Именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19", – пояснили в Минздраве.
Кроме того, плохая обработка кальяна способствует распространению не только COVID-19. Курительные приспособления могут стать разносчиками туберкулеза, холеры, а также других опасных заболеваний.
По данным руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, курильщики кальяна вдыхают во много раз больше вредного дыма, чем курильщики сигарет. Так, за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.
"Курение кальяна также опасно для окружающих – пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения", – заявила Гамбарян.
Ранее о вреде курения кальяна рассказали в Роспотребнадзоре. По мнению специалистов ведомства, частое употребление кальяна способно привести к раку легких, бесплодию, заболеванию сердечно-сосудистой системы и другим осложнениям.
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