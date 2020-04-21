Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на частоту перекуров

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Портал Superjob выяснил, что 14% россиян стали курить чаще в период самоизоляции. 26% участников исследования делают это реже, еще для 54% респондентов ничего не поменялось, сообщает ИА "НСН".

Опрос показал, что больше теперь курят безработные. Трудоустроенные россияне, напротив, снизили потребление сигарет. 63% соотечественников, продолжающих работать, курят в привычном объеме.

Всемирная организация здравоохранения призвала россиян, находящихся на самоизоляции, стараться вести здоровый образ жизни. В частности, жителям страны советуют отказаться от курения и употребления алкоголя.

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин опроверг отсутствие вреда от коронавируса для курильщиков. Он подчеркнул, что курение отягчает течение инфекции.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тоже обратил внимание, что COVID-19 может обернуться более тяжелыми последствиями для людей, пьющих спиртное и курящих сигареты.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что исследователи Гарвардского университета и Университета Ираклион провели анализ, согласно которому курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию в сравнении с теми, кто не курит.