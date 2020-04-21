Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на частоту перекуров

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Портал Superjob выяснил, что 14% россиян стали курить чаще в период самоизоляции. 26% участников исследования делают это реже, еще для 54% респондентов ничего не поменялось, сообщает ИА "НСН".
Опрос показал, что больше теперь курят безработные. Трудоустроенные россияне, напротив, снизили потребление сигарет. 63% соотечественников, продолжающих работать, курят в привычном объеме.
Всемирная организация здравоохранения призвала россиян, находящихся на самоизоляции, стараться вести здоровый образ жизни. В частности, жителям страны советуют отказаться от курения и употребления алкоголя.
Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин опроверг отсутствие вреда от коронавируса для курильщиков. Он подчеркнул, что курение отягчает течение инфекции.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тоже обратил внимание, что COVID-19 может обернуться более тяжелыми последствиями для людей, пьющих спиртное и курящих сигареты.
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что исследователи Гарвардского университета и Университета Ираклион провели анализ, согласно которому курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию в сравнении с теми, кто не курит.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: