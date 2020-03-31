Врач объяснила распространение коронавируса среди молодых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России большинство заразившихся коронавирусом – это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Такие данные приводит Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Одной из основных причин увеличения количества зараженных молодых людей является большое число тестов, которые делают всем контактировавшим с заболевшими, рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Также, по ее словам, причина может быть в том, что вирус постоянно меняется.
"Сейчас с ним работают все лаборатории. Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания", – отметила Селькова.
Врач предположила, что одной из причин может стать и большая дисциплинированность пенсионеров. Молодежь, по словам специалиста, нередко игнорирует рекомендации.
Причиной может быть и образ жизни молодых людей, отметила Селькова. Это и неправильное питание, курение, алкоголь, несоблюдение режима самоизоляции и профилактики.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 70 человек. По ее словам, за прошедшие сутки из больниц выписали еще 42 человека, у которых ранее была коронавирусная инфекция. Ракова добавила, что все выздоровевшие пациенты находятся в хорошем состоянии.
На прошлой неделе больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медицинской помощи и слаженную работу коллектива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после визита в больницу.
Также ведется активная работа по строительству инфекционной клиники в поселении Вороновском в ТиНАО. Ранее стало известно, что протяжение подъездных дорог к больнице завершено на 60%. Строительство отделения планируют закончить в ближайшее время.
Москвичам разъяснили основные аспекты, касающиеся режима самоизоляции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: