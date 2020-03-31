Врач объяснила распространение коронавируса среди молодых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России большинство заразившихся коронавирусом – это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Такие данные приводит Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Одной из основных причин увеличения количества зараженных молодых людей является большое число тестов, которые делают всем контактировавшим с заболевшими, рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Также, по ее словам, причина может быть в том, что вирус постоянно меняется.

"Сейчас с ним работают все лаборатории. Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания", – отметила Селькова.

Врач предположила, что одной из причин может стать и большая дисциплинированность пенсионеров. Молодежь, по словам специалиста, нередко игнорирует рекомендации.

Причиной может быть и образ жизни молодых людей, отметила Селькова. Это и неправильное питание, курение, алкоголь, несоблюдение режима самоизоляции и профилактики.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 70 человек. По ее словам, за прошедшие сутки из больниц выписали еще 42 человека, у которых ранее была коронавирусная инфекция. Ракова добавила, что все выздоровевшие пациенты находятся в хорошем состоянии.

На прошлой неделе больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медицинской помощи и слаженную работу коллектива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после визита в больницу.

Также ведется активная работа по строительству инфекционной клиники в поселении Вороновском в ТиНАО. Ранее стало известно, что протяжение подъездных дорог к больнице завершено на 60%. Строительство отделения планируют закончить в ближайшее время.