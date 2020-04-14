Курившего в метро пассажира задержали в Москве

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Курившего сигарету в столичном метро пассажира, который стал героем видеоролика, задержали. Теперь мужчине грозит штраф, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что нарушителю грозит штраф за курение в общественном месте.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина курил сигарету в поезде метрополитена. В столичном департаменте транспорта обратились к жителям Москвы с просьбой помочь в поисках злоумышленника.

Ранее в РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Согласно инициативе, предлагалось увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в неустановленных местах до 1000–3000 рублей вместо установленных в настоящее время 500–1500 тысяч.