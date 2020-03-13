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Общество

09:31

Четверть российских работодателей одобрили идею штрафов за перекуры

общество

Фото: ТАСС/Zuma

Частые перерывы на курение в компаниях не одобряют 25 процентов российских работодателей. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter, как сообщает газета "Известия".

Несмотря на то, что процент опрошенных, поддерживающих введение санкций, достаточно велик, решительные действия в этом направлении невозможны – объясняется это действующим законодательством, которое штрафы не предусматривает.

Исследование показало, что наименее терпимы к перекурам в небольших компаниях. В то же время, крупные игроки рынка готовы закрыть глаза на пагубное пристрастие сотрудников – всего 12 процентов представителей фирм, в которых трудоустроено больше 500 сотрудников, поддерживают санкции.

На данный момент система штрафов за частые перерывы в работе действует в 1 проценте фирм. Еще 3 процента компаний просто запрещают курить во время рабочего дня. Значительное большинство фирм – 20 процентов – контролируют время, потраченное на перекур. Используется также и метод поощрения – 5 процентов работодателей материально стимулируют отказ от табака.

В 2019 году возможность введения штрафов за перекуры предложили рассмотреть в Минздраве. Разработанный методический материал рекомендовал работодателям оценить трудопотери и материальные издержки от частых перерывов сотрудников.

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