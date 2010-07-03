Эксперт оценил предложение тестировать работников на алкоголь

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Фото: Москва 24
Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 поддержал инициативу Минздрава: ведомство предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя. По мнению эксперта, такое нововведение "крайне важно и нужно".
"У нас, к сожалению, печальная статистика по потере трудовой части населения по вине алкоголя. Поэтому такая система взаимоотношений – работодатель и исполнитель – нужна с точки зрения эффективности и качества труда. Чтобы и работодателя обезопасить: он платит за лучший труд, и соответственно тех, кто зависит в коллективе от качества совместного труда", – говорит эксперт.
Кроме того, по словам Хамзаева, за рубежом уже существует такая практика. И она работает, полагает эксперт.
Ранее в Минздраве предложили работодателям проводить тестирования для сотрудников на употребление алкоголя с целью снижения количества несчастных случаев на производстве.
В ведомстве предполагают, что работодатели будут использовать для проверки сотрудников обычный алкотестер. Также в министерстве выступили "за" в вопросе организации безалкогольных корпоративных мероприятий.
17 августа Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. Предлагается разработать систему штрафов и поощрений.
В том числе, определять вычеты из зарплаты исходя из количества и длительности перекуров, а в местах общего пользования размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений.
Кроме того, ведомство намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма и включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения для курящих. Также в Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнования между сотрудниками предприятий.
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