Работодателей хотят обязать тестировать сотрудников на алкоголь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения России предложило работодателям проводить тестирования для сотрудников на употребление алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу ведомства "Укрепление здоровья работающих".
"Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования – снижение количества несчастных случаев на производстве", – написано в программе.
В Минздраве предполагают, что работодатели будут использовать для проверки сотрудников обычный алкотестер. Также в министерстве выступили "за" в вопросе организации безалкогольных корпоративных мероприятий.
Ранее Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. Предлагается разработать систему штрафов и поощрений.
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