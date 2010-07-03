Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

Минздрав РФ предложил работодателям бороться с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений. Такое предложение содержится в программе "Укрепление здоровья работающих", сообщает РИА Новости.
Предлагается определять вычеты из зарплаты исходя из количества и длительности перекуров, а в местах общего пользования размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений.
Ведомство также намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения. Курящим будут оказывать помощь по отказу от курения.
Также в Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнования между сотрудниками предприятий.
Ранее ведомство предложило ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах. В качестве альтернативы специалисты предлагают йогурты с процентным жиром менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы, зерновые батончики и подобные этим продукты питания.
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