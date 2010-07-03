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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах. Соответствующие рекомендации привoдятся в корпоративных модельных программах "Укрепление здoровья работающих".
"Провести анализ ассортимента стoловой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи гoтовых продуктов питания. Исключить из ассортимента прoдажи продукты с высоким содержанием сахара, сoли и насыщенных жиров, таких как картoфельные чипсы, сладкие и газирoванные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шoколадные батончики и другие", – говорится в соoтветствующем разделе.
В качестве альтернативных продуктов специалисты предлагают йогурты с процентным жиром менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы, зерновые батончики и подобные этим продукты питания. По мнению диетолога Елены Чедия, такие перекусы нужно устраивать два раза в день.
Чедия рассказала РИА Новости, что данная инициатива несет хороший умысел, поскольку в стране растет количество людей с болезнью ожирения. Она пояснила, что перекус должен быть обязательно внесен в рацион любого человека. Это поможет сохранить здоровье и энергию на весь день, уточняет она. Если брать напитки, то она посоветовала обратить внимание на те, где стоит отметка "лайт", означающая, что продукт без сахара.
Данную идею поддержал и бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его мнению, работодатели могли бы сами проявлять интерес к здоровой пище, например, оказывать влияние на ассортимент вендинговых аппаратов. Также он отметил, что в некоторых фирмах работодатели предоставляют своим сотрудникам различные опции в виде медицинских обследований или спортзала. Онищенко назвал это хорошей идеей.
"Я думаю, что есть в этом смысл, и надо Минздраву более жестко и более разнообразно обращаться, потому что у него есть на это все права. За их спиной стоит президент со своим посланием с заботой о здоровье. Так что правильное решение. Его надо настойчиво реализовывать в жизнь", – заключил он.
В своей программе Минздрав также предлагает несколько раз в год организовывать на предприятиях различные лекции, мастер-классы и семинары о здоровом питании, в которых будут участвовать медицинские специалисты.
В пресс-службе ведомства уточнили, что данные рекомендации были подготовлены Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины. Они основаны на практиках нескольких организациях и не предполагают обязательного внедрения в правила.
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