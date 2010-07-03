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09:26

В Госдуме предложили запретить в РФ продукты с трансжирами

безопасность еда

09:26

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Фото: depositphotos/Kesu01

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить в стране продукты с трансжирами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Количество такой "начинки" в пище россиян достигает подчас 40–50 процентов. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд", – говорится в послании парламентария. Милонов напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает уменьшение трансжиров в продуктах как меру по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых, организм человека не приучен к переработке трансжиров, и, получая их, он вырабатывает холестерин. Вредное соединение образует бляшки на стенках сосудов, которые мешают нормальному кровоснабжению. Это ведет к инфарктам, инсультам и мужской импотенции.

Трансжиры содержатся в маргаринах и бутербродных смесях, жареной пище, пиццах, чипсах, пирогах, печенье. Согласно нормативу, вступившему в силу в РФ с 1 января 2018 года, содержание трансизомеров жирных кислот в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2 процентов от общего содержания жира в продукте.

В феврале этого года Милонов уже призывал уничтожить в стране "индустрию смерти". Депутат посоветовал россиянам не ходить в кафе быстрого питания, потому что в них работают "кулинарные орки". Милонов отметил, что ресторанов, которые готовят вредную еду, должно быть как можно меньше, и относиться к ним нужно "без уважения".

безопасность еда

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