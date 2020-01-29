Названы самые неприятные привычки сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Эксперты сервиса объявлений "Авито" назвали самые неприятные привычки сотрудников.
Так, большинству опрошенных руководителей (46%) не нравится привычка сотрудников сплетничать на рабочем месте. На втором месте среди самых неприятных привычек оказались опоздания, о них вспомнили 44% респондентов. Тройку лидеров замыкают перекуры (42%).
Среди наиболее неприятных привычек были также названы активное пользование соцсетями и использование ненормативной лексики (по 36%), забывчивость сотрудников и личные телефонные беседы (32%), перекусы на рабочем месте (22%).
В меньшей степени раздражают работодателей отлучки по семейным обстоятельствам (10%).
Примечательно, что только 9% начальников признались, что их ничего не раздражает в бытовых привычках работников.
Сообщается также, что 74% руководителей предпочитают с неприятными привычками сотрудников бороться.
Так, 2/3 респондентов предпочитают использовать в таких случаях индивидуальные беседы, 56% руководителей используют устные напоминания о принятых правилах поведения на общих собраниях.
Практически четверть опрошенных применяют денежные штрафы. Среди мер наказания используются также неоплачиваемые отработки (13%), а также физические упражнения или сдача денег в общую копилку (12%). Размещают информацию о нерадивых сотрудниках на досках позора 6% респондентов.
Ранее стало известно, какие профессии, по мнению работодателей, станут самыми востребованными в 2020 году. Так, руководители организаций отметили рост спроса на работников массового сектора, а также узкопрофильных специалистов.
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