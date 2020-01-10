Эксперт объяснила, как внешний вид может помочь в карьере

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Глава рекрутингового агентства Pruffi и основательница HR-сервиса "Антирабство" Алена Владимирская в беседе с Москвой 24 рассказала, как необходимо выглядеть, идя на собеседование. По словам эксперта, времена, когда работодатель обращал внимание исключительно на внешность, давно прошли.
"Я считаю, что есть вещи, которые с точки зрения внешности влияют на карьеру в некоторых отраслях, на некоторых позициях. Например, если вы продавец в бутиковом магазине, то нужно быть очень ухоженной. Если вы администратор в хорошей парикмахерской, то у вас должны быть уложенные волосы", – объяснила Владимирская.
Эксперт добавила, что лучше всего выбрать такой наряд, который свойственен для той отрасли, в которую человек идет устраиваться на работу. "Если идти на собеседование в банк, следует надеть деловой костюм, если вы устраиваетесь в IT-предприятие, то чистые и нормальные джинсы, футболку или рубашку", – подчеркнула Владимирская.
По мнению эксперта, в образе необходимо избегать провокационных деталей: коротких юбок, глубоких декольте, разрезов. "Вы идете на деловое и спокойное общение, ничто не должно отвлекать от вашего внутреннего содержания, от ваших навыков и знаний", – заключила она.
Ранее сообщалось, что около 66% работодателей уверены: хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.
При этом 60% россиян также уверены, что привлекательная внешность помогает добиваться успехов в работе.
Согласно данным Superjob, по сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными ранее, представители компаний стали реже отмечать зависимость между внешней привлекательностью и приемом на работу: 82% в 2009 году и 66% сейчас.
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