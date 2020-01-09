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Общество

14:32

Почти 40 тысяч педагогов подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"

общество образование

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Около 40 тысяч педагогов зарегистрировались на сайте конкурса "Учитель будущего". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Лидером по числу участников стал Санкт-Петербург, откуда поступило почти 3 тысячи заявок. Далее следует Кемеровская область и Московская область. Наибольшую активность проявили учителя начальных классов, русского и литературы, а также математики. При этом многие педагоги преподают сразу несколько дисциплин.

Около 20% среди подавших заявки – молодые учителя до 30 лет. Самым старшим участником оказался 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области. Самому молодому участнику – 18 лет. Это учитель английского языка из Пензенской области.

Конкурс "Учитель будущего" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он призван выявить лучшие педагогические практики и инновационные подходы в образовании. Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация, заочный отборочный этап и очные окружные полуфиналы. Финал пройдет в апреле.

Ранее сообщалось, что в столице началась регистрация на самый масштабный педагогический конкурс – "Учителя года Москвы – 2020". Педагоги впервые будут соревноваться командами. Победителей конкурса определят в апреле 2020 года. Жюри конкурса будут оценивать знания участников, навыки проектирования, управления информацией, лидерские качества и умение работать в команде.

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