Урок по информационной грамотности стал самым популярным в МЭШ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сценарии уроков по информационной грамотности, русскому и английскому языкам, физической культуре, окружающему миру и математике стали самыми востребованными библиотеке МЭШ по итогам 2019 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, урок "Информационная грамотность" стал самым популярным среди других по итогам прошедшего года. Он знакомит школьников с понятием информационного текста, а также учит поиску данных и помогает в работе с таблицами. Этим уроком в 2019 году воспользовались более четырех тысяч раз.

Далее не менее популярным уроком в библиотеке МЭШ у школьников стал "Урок Победы". Он рассказывает о событиях лет в период Великой Отечественной войны. В прошлом году им воспользовались 3,8 тысячи раз.

Более двух тысяч раз был просмотрен урок "Задачи на смекалку". Он нацелен на помощь школьникам в сдаче ЕГЭ по математике. Также одним из самых популярных уроков стал "История баскетбола". Он посвящен истории данного вида спорта.

Сценарии уроков по английскому языку в библиотеке МЭШ также пользуются популярностью, но наибольший интерес в минувшем году вызвал урок "A magic island", посвященный каникулам. Его использовали более 2,1 тысячи раз.

Проект МЭШ запустили в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. Сейчас в библиотеке МЭШ доступны свыше 38 тысяч сценариев уроков, 1500 тысячи учебников и учебных пособий, более 77 тысяч интерактивных образовательных приложений и множество заданий к ЕГЭ и ОГЭ. В мае 2019 года библиотеку МЭШ открыли для пользователей по всему миру.

Гранты за вклад в развитие "Московской электронной школы" получили уже более тысячи московских преподавателей. Всего учителей премировали 1,5 тысячи грантов в более чем 360 школах города.

