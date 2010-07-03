Тысяча столичных учителей получили грант за вклад в развитие МЭШ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Грант мэра Москвы за вклад в развитие Московской электронной школы (МЭШ) за три года получили педагоги более чем из 360 школ города, сообщает портал мэра и правительства города. Всего было вручено более 1500 грантов.

Тысячным обладателем стал учитель истории школы № 14 Борис Карпов. Он разработал блок интерактивных сценариев уроков на тему "Россия в XVII веке" для седьмого класса, которым воспользовались свыше 1700 раз.

Размер вознаграждения получателю гранта – от 50 до 300 тысяч рублей. Учителя могут разработать полноценный сценарий с видеороликами и заданиями в формате экзаменов или блок сценарий. Можно создать и свой электронный учебник.

Проект МЭШ запустили в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. Сейчас в библиотеке МЭШ доступны свыше 38 тысяч сценариев уроков, 1500 тысячи учебников и учебных пособий, более 77 тысяч интерактивных образовательных приложений и множество заданий к ЕГЭ и ОГЭ. В мае этого года библиотеку МЭШ открыли для пользователей по всему миру.

В сентября там появились новые виртуальные лаборатории по физике и математике. Ими могут пользоваться как учителя, так и ученики. Работают лаборатории на базе интерактивных динамических систем, признанных во всем мире эффективным средством изучения математики и физики. Они имитируют на экране инструменты учебной лаборатории.

В марте МЭШ пополнили материалами из архивного фонда столицы. Это 190 документов о московских бульварах и парках, а также о водоснабжении города в начале XX века.

В начале мая появилась подборка материалов столичного Главархива о героях Великой Отечественной войны, а в августе, к юбилею ВДНХ, – более 250 исторических фотографий выставки. Ко Дню города в библиотеке опубликовали 1111 редких снимков столицы на рубеже XX и XXI веков.