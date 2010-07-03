Названы самые популярные уроки библиотеки МЭШ

Самым популярным уроком библиотеки Московской электронной школы за 2018/2019 учебный год стал "России о Москве – городе, где рождается завтра", который создал учитель информатики из школы № 1034 Ильдар Хусаинов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Этим уроком учителя воспользовались 11 тысяч раз за все время работы библиотеки МЭШ.
Задания знакомят школьников с географическим положением и символикой РФ, а также с ролью Москвы в жизни страны. Учителя в увлекательной форме могут рассказать о столичных системах здравоохранения, транспорта, образования, об информационных порталах, а также о перспективах развития столицы.
Второе место занял урок по литературному чтению для учеников первых – четвертых классов по произведению Самуила Маршака "Чего боялся Петя?". Его создала учительница начальных классов школы № 1799 Юлия Котова. Преподаватели воспользовались уроком 6,3 тысячи раз.
Сценарий урока по английскому языку учительницы школы № 1861 "Загорье" Екатерины Иваничевой занял третье место. Этот сценарий учителя использовали 5,2 тысячи раз.
С момента запуска проекта за вклад в его развитие наградили 722 преподавателей, которые работают в 314 школах столицы. Некоторые учителя уже успели получить по несколько грантов. При этом по количеству награжденных педагогов (31 человек) лидирует школа № 1571, на втором месте расположилась школа № 2036. В топ-5 также попали школа № 627, Московская международная школа и школа № 1560.
"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.
В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. С этим достижением их поздравил Сергей Собянин.
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