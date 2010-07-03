Назван победитель конкурса "Учитель года Москвы – 2019"

В столице подвели итоги конкурса "Учитель года Москвы – 2019". Имя победителя объявили на совещании в городском департаменте образования и науки. Им стала преподаватель начальных классов школы № 2033 Анна Макарова, передает Агентство "Москва".
"Учитель года" призналась, что эта награда для нее – "очень дорогая". Она пожелала коллегам "никогда не останавливаться на пути к достижениям, профессиональным победам". Макарова подчеркнула, что не смогла бы победить в конкурсе без поддержки семьи, друзей, коллег, а также учеников и их родителей.
Отмечается, что победитель конкурса "Учитель года Москвы – 2019" будет представлять столицу на всероссийском конкурсе. Он пройдет в Грозном в сентябре.
В прошлом году победу на конкурсе "Учитель года" одержал Алихан Динаев, который преподает обществознание и право в одной из школ Грозного. В рамках конкурса участники провели открытый урок, методический семинар и мастер-класс для коллег, а также представили свой образовательный проект.
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