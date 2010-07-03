В МЭШ появились новые онлайн-лаборатории

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07:57
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Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новые виртуальные лаборатории по физике и математике появились в библиотеке проекта "Московская электронная школа" ("МЭШ"). Такими лабораториями могут пользоваться как учителя, так и школьники, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В столичном департаменте образования и науки отметили, что лаборатории работают на базе интерактивных динамических систем, признанных во всем мире эффективным средством изучения математики и физики.
Виртуальные лаборатории имитируют на экране инструменты учебной лаборатории. Они позволяют собрать электрические цепи, построить чертежи или графики, провести измерения.
С помощью них школьники смогут ставить любые опыты по электродинамике, создавать объекты планиметрии и стереометрии, а также строить онлайн графики функций. Педагогам они помогают создавать собственные интерактивные задания.
В виртуальной лаборатории по физике можно провести опыты, посвященные разделу "Электродинамика". Доступны три тематических блока: "Постоянный ток", "Переменный ток" и "Электромагнитные явления".
Также в библиотеке "МЭШ" доступны лаборатории математических разделов "Планиметрия", "Стереометрия" и "Графики функций". Школьники могут конструировать объекты и исследовать их свойства, а также решать задачи.
Виртуальные лаборатории доступны только авторизированным пользователям "МЭШ". Пользователям необходимо зайти во вкладку "Лаборатории" и далее выбрать необходимый раздел математики или физики. В этом году в библиотеке появятся новые виртуальные лаборатории и по другим предметам.
Проект "Московская электронная школа" включает единый электронный дневник и библиотеку электронных учебных материалов. В последней собран интерактивный контент для учителей и школьников.
Сейчас в библиотеке "МЭШ" можно найти почти 38 тысяч сценариев уроков, 1197 электронных учебных пособий, 348 учебников издательств, более 75 тысяч интерактивных образовательных приложений, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.
В новом учебном году учителя столичных школ могут пользоваться сервисом "Яндекс.Учебник" – в нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика.
Сервис призван объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы".
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