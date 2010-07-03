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12:59

Собянин заявил о троекратном росте зарплат московских учителей

мэр Москвы Сергей Собянин общество экономика город

12:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заработная плата педагогов в московских школах выросла втрое за последние годы, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". По словам мэра, теперь размер зарплаты учителей составляет более 110 тысяч рублей.

"Очень важно стимулировать работу педагогов достойной заработной платой", – подчеркнул глава города. Он пояснил, что есть отдельные выплаты за классное руководство и за участие в "Московской электронной школе".

"Таким образом складывается более весомая, достойная заработная плата", – заключил мэр.

Он также еще раз поздравил педагогов с профессиональным праздником, который традиционно отмечают 5 октября.

Ранее в Москве назвали среднюю зарплату врачей общей практики в поликлиниках. Согласно данным столичного Депздрава, работники с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляют свыше 72% персонала.

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мэр Москвы Сергей Собянин общество экономика город

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