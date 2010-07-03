Собянин заявил о троекратном росте зарплат московских учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заработная плата педагогов в московских школах выросла втрое за последние годы, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". По словам мэра, теперь размер зарплаты учителей составляет более 110 тысяч рублей.
"Очень важно стимулировать работу педагогов достойной заработной платой", – подчеркнул глава города. Он пояснил, что есть отдельные выплаты за классное руководство и за участие в "Московской электронной школе".
"Таким образом складывается более весомая, достойная заработная плата", – заключил мэр.
Он также еще раз поздравил педагогов с профессиональным праздником, который традиционно отмечают 5 октября.
Ранее в Москве назвали среднюю зарплату врачей общей практики в поликлиниках. Согласно данным столичного Депздрава, работники с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляют свыше 72% персонала.
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