Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Собянин поздравил педагогов с Днем учителя

Сергей Собянин поздравил педагогов с профессиональным праздником.

По его словам, работа учителя требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств. "Вы даете ребенку знания, нравственные ориентиры, помогаете ему раскрыть таланты и найти свою дорогу в жизни", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Он поблагодарил учителей и пожелал им здоровья, благополучия и успехов.

Глава столицы напомнил, что московское образование показывает высокие результаты на российском и мировом уровнях. Город предоставляет школам новое оборудование, развивает "Московскую электронную школу", поддерживает талантливых учеников и педагогов, отметил он.

С праздником учителей поздравил и Владимир Путин. Он обратил внимание на их вклад в поддержание высокого уровня российского школьного образования.

Президент подчеркнул, что именно от педагогов зависит, сможет ли российская школа оставаться одной из лучших в мире.