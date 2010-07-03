Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил педагогов с профессиональным праздником.
По его словам, работа учителя требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств. "Вы даете ребенку знания, нравственные ориентиры, помогаете ему раскрыть таланты и найти свою дорогу в жизни", – написал мэр в микроблоге в Twitter.
Он поблагодарил учителей и пожелал им здоровья, благополучия и успехов.
Глава столицы напомнил, что московское образование показывает высокие результаты на российском и мировом уровнях. Город предоставляет школам новое оборудование, развивает "Московскую электронную школу", поддерживает талантливых учеников и педагогов, отметил он.
С праздником учителей поздравил и Владимир Путин. Он обратил внимание на их вклад в поддержание высокого уровня российского школьного образования.
Президент подчеркнул, что именно от педагогов зависит, сможет ли российская школа оставаться одной из лучших в мире.
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