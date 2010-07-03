Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, отметив их вклад в поддержание высокого уровня российского школьного образования.

"Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны. Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень многое сделаете в будущем", – сказал президент в эфире телеканала "Россия-24".

5 октября в России отмечается День учителя.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что не стоит выбирать цветы с резким запахом для педагогов на День учителя. По словам Сафроновой, чаще всего к этому празднику в России покупают розы. Она назвала их "беспроигрышным вариантом" в любой ситуации.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова посоветовала соблюдать цветочный этикет. В частности, не стоит покупать гвоздики, а также белые или фиолетовые цветы педагогам в возрасте. Последние считаются траурными, пояснила она.

Для молодых женщин подойдут цветы нежных и светлых оттенков, добавила специалист. Басманова напомнила, что пестрые цветы – "универсальные", поэтому их можно дарить всем. Букет из конфет или фруктов тоже приемлем, отметила она.

