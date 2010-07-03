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Москва 24

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12:22

Эксперт дала рекомендации по выбору цветов на День учителя

общество

12:22

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цветы с резким запахом не советуют выбирать для педагогов на День учителя, сообщает Агентство "Москва".

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова уточнила, что, как правило, это большие и крупные лилии. Если букет будет стоять в классе, это может негативно отразиться на аллергиках, объяснила она.

По словам Сафроновой, чаще всего к этому празднику в России покупают розы. Она назвала их "беспроигрышным вариантом" в любой ситуации.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова посоветовала соблюдать цветочный этикет. В частности, не стоит покупать гвоздики, а также белые или фиолетовые цветы педагогам в возрасте. Последние считаются траурными, пояснила она.

Для молодых женщин подойдут цветы нежных и светлых оттенков, добавила специалист. Басманова напомнила, что пестрые цветы – "универсальные", поэтому их можно дарить всем. Букет из конфет или фруктов тоже приемлем, отметила она.

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общество

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