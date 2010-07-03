Эксперт рассказала о цветочном этикете на День учителя

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Выбирая подарок на День учителя, нужно соблюдать цветочный этикет, в частности, не покупать гвоздики и не дарить белые или фиолетовые цветы педагогам в возрасте. Такие советы дала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

"Разумеется, нельзя дарить гвоздики. Для молодых женщин подойдут цветы нежных и светлых оттенков, например, розовые или белые", – цитирует эксперта Агентство "Москва".

Басманова напомнила, что пестрые цветы – "универсальные", поэтому дарить их можно всем. "Если речь идет о человеке пожилого возраста, то это ни в коем случае не белый цвет, а желтые, либо оранжевые", – подчеркнула эксперт. Она также добавила, что "белые и фиолетовые цветы считаются траурными".

По словам специалиста по этикету, размер праздничного букета не столь важен – цветы можно преподнести и в корзине. С точки зрения этикета вполне приемлемы и букеты из конфет или фруктов, считает Элеонора Басманова.

Кроме того, эксперт рекомендовала учитывать сферу интересов учителя при выборе подарка. "Одежду и белье, естественно, не нужно дарить", как и "букеты из носков мужчинам", подчеркнула она. "На День учителя мужчина выступает наставником, предполагается, что ученик уважает его человеческий и наставнический статус. Достойного букета вполне достаточно, чтобы подчеркнуть уважение", – подытожила Басманова.

День учителя в России отметят 5 октября.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что трендом последних лет являются крашеные цветы. По ее словам, существует специальный способ обработки: в воду добавляют определенные красители и в результате натуральный цвет лепестков меняется, становясь "оригинальным и необычным".