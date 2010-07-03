Махровая клитория расцвела в тропиках "Аптекарского огорода". Об этом сообщает пресс-служба сада.
В природе тропическое растение растет в Америке и Азии. Клитория относится к семейству многолетних бобовых представителей флоры. Лепестки растения имеют белый, розовый и синий окрас.
Некоторые виды клитории выращиваются в садах. Растение также выполняет лечебные свойства: улучшает память, помогает бороться со стрессом и тревогой. На основе ее бутонов готовится напиток "голубая матча".
Для этого специалисты выбирают высушенные и слегка раскрывшиеся бутоны, которые способны окрасить настой в насыщенный синий цвет, а при добавлении лимона – в пурпурно-фиолетовый. Их также применяют в качестве пищевого красителя для лапши, вафель, каш и блинов.
Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые расцвела редкая "аристолохия гигантская". В природе "аристолохия гигантская" растет в тропических лесах у ручьев и может цвести и плодоносить круглый год.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.