Фото: vk.com/aptekarsky_ogorod

Махровая клитория расцвела в тропиках "Аптекарского огорода". Об этом сообщает пресс-служба сада.

В природе тропическое растение растет в Америке и Азии. Клитория относится к семейству многолетних бобовых представителей флоры. Лепестки растения имеют белый, розовый и синий окрас.

Некоторые виды клитории выращиваются в садах. Растение также выполняет лечебные свойства: улучшает память, помогает бороться со стрессом и тревогой. На основе ее бутонов готовится напиток "голубая матча".

Для этого специалисты выбирают высушенные и слегка раскрывшиеся бутоны, которые способны окрасить настой в насыщенный синий цвет, а при добавлении лимона – в пурпурно-фиолетовый. Их также применяют в качестве пищевого красителя для лапши, вафель, каш и блинов.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые расцвела редкая "аристолохия гигантская". В природе "аристолохия гигантская" растет в тропических лесах у ручьев и может цвести и плодоносить круглый год.

