Мослекторий расскажет, была ли "Война алой и белой роз" на самом деле

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7 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Война роз: правда и вымысел".

"Война роз" считается одной из наиболее противоречивых и ярких страниц в истории Англии эпохи Средневековья. Это как раз один из тех примеров, когда за столь поэтическим названием скрываются драматические события с огромным количеством междоусобных распрей, кровавых сражений и закулисных интриг. Что послужило толчком к началу 30-летнего династического конфликта двух аристократических родов Ланкастеров и Йорков? Откуда появилось понятие "Война алой и белой роз" и почему именно эти цветы стали символами двух противоборствующих сторон? Как современные историки характеризуют события того периода и почему многие относят их к категории "придуманных войн"? На эти и другие вопросы ответит историк Елена Браун.

Смотрите лекцию 7 октября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.