Названа стоимость букета ко Дню знаний

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Средняя цена букета в столице ко Дню знаний родителям школьников обойдется в 800 рублей и выше, сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Она отметила, что все зависит от финансовых возможностей.
"Все зависит от возможностей родителей, поэтому мы предлагаем разные варианты – и букеты от 500 рублей, или вообще один цветок подарить. Но если говорить именно о букетах, то в среднем он обойдется в 800 рублей и выше", – сказала Сафронова Агентству "Москва".
По ее словам, трендом последних лет являются крашеные цветы.
"Существует специальный способ обработки цветов, когда добавляются в воду определенные красители, из-за которых натуральный цвет слегка меняется и становится весьма оригинальным и необычным", – пояснила президент Ассоциации российских флористов.
Кроме того, Сафронова отметила, что первоклассников не стоит нагружать огромными букетами, а вместо этого лучше подарить букет поменьше, но интересно оформленный.
Ранее Минздрав Подмосковья заявил, что начало учебы в школе может сопровождаться стрессом. В этой связи в ведомстве рассказали, как справиться с эмоциональной нагрузкой и войти в новый учебный год без лишних стрессов. В частности, врачи указали, что родителям следует сохранить привычный мир ребенка. Первоклассник нуждается в комфортной обстановке.
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