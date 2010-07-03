Названа стоимость букета ко Дню знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Средняя цена букета в столице ко Дню знаний родителям школьников обойдется в 800 рублей и выше, сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Она отметила, что все зависит от финансовых возможностей.

"Все зависит от возможностей родителей, поэтому мы предлагаем разные варианты – и букеты от 500 рублей, или вообще один цветок подарить. Но если говорить именно о букетах, то в среднем он обойдется в 800 рублей и выше", – сказала Сафронова Агентству "Москва".

По ее словам, трендом последних лет являются крашеные цветы.

"Существует специальный способ обработки цветов, когда добавляются в воду определенные красители, из-за которых натуральный цвет слегка меняется и становится весьма оригинальным и необычным", – пояснила президент Ассоциации российских флористов.

Кроме того, Сафронова отметила, что первоклассников не стоит нагружать огромными букетами, а вместо этого лучше подарить букет поменьше, но интересно оформленный.

Ранее Минздрав Подмосковья заявил, что начало учебы в школе может сопровождаться стрессом. В этой связи в ведомстве рассказали, как справиться с эмоциональной нагрузкой и войти в новый учебный год без лишних стрессов. В частности, врачи указали, что родителям следует сохранить привычный мир ребенка. Первоклассник нуждается в комфортной обстановке.

