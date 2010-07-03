Названы регионы с самыми высокими пенсиями

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Рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий возглавила Чукотка, сообщает газета "Известия".

По данным ПФР, самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов.

По итогам января–июня текущего года жители Чукотки получают выплаты в размере 24,3 тысячи рублей. На втором месте Магаданская область и 21,6 тысячи, затем Камчатка с 21,2 тысячи, Мурманская область с 19 тысячами и Якутия с 18,9 тысячи рублей.

Самые низкие пенсии в Дагестане (10,9 тысячи), Кабардино-Балкарии (11 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысячи), Калмыкии (12 тысяч) и Ингушетии (12,1 тысячи).

В среднем по стране пенсионеры получают 14,2 тысячи рублей в месяц. На размер выплат влияют такие факторы, как продолжительность стажа, размер зарплаты и повышающие коэффициенты, которые устанавливаются в северных регионах или в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что пенсии сопоставимы с половиной средней зарплаты в регионе. Он считает, что отчасти улучшить положение россиян после окончания карьеры могло бы возвращение накопительной пенсии – до 2021 года на нее действует мораторий.

Поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу в январе 2021 года. Новая система даст людям возможность финансировать накопительную пенсию через личный доход, а государство будет оказывать им стимулирующую поддержку.

О разработке документа Минфином стало известно в начале сентября. Его основной целью в ведомстве назвали "создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан".

Ранее ПФР предложил изменить расчет накопительных пенсий. От минимального порога будет зависеть, получит пожилой человек всю сумму накоплений сразу при выходе на пенсию, или деньги разобьют и будут выдавать как ежемесячную надбавку.