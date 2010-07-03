Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий возглавила Чукотка, сообщает газета "Известия".
По данным ПФР, самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов.
По итогам января–июня текущего года жители Чукотки получают выплаты в размере 24,3 тысячи рублей. На втором месте Магаданская область и 21,6 тысячи, затем Камчатка с 21,2 тысячи, Мурманская область с 19 тысячами и Якутия с 18,9 тысячи рублей.
Самые низкие пенсии в Дагестане (10,9 тысячи), Кабардино-Балкарии (11 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысячи), Калмыкии (12 тысяч) и Ингушетии (12,1 тысячи).
В среднем по стране пенсионеры получают 14,2 тысячи рублей в месяц. На размер выплат влияют такие факторы, как продолжительность стажа, размер зарплаты и повышающие коэффициенты, которые устанавливаются в северных регионах или в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что пенсии сопоставимы с половиной средней зарплаты в регионе. Он считает, что отчасти улучшить положение россиян после окончания карьеры могло бы возвращение накопительной пенсии – до 2021 года на нее действует мораторий.
Поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу в январе 2021 года. Новая система даст людям возможность финансировать накопительную пенсию через личный доход, а государство будет оказывать им стимулирующую поддержку.
О разработке документа Минфином стало известно в начале сентября. Его основной целью в ведомстве назвали "создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан".
Ранее ПФР предложил изменить расчет накопительных пенсий. От минимального порога будет зависеть, получит пожилой человек всю сумму накоплений сразу при выходе на пенсию, или деньги разобьют и будут выдавать как ежемесячную надбавку.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: