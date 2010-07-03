Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий

Поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу в январе 2021 года. Соответствующее уведомление Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость принятия закона министерство финансов объясняет низким уровнем личного участия граждан в формировании пенсионного дохода. Вместе с тем новая система даст людям возможность финансировать накопительную пенсию через личный доход, а государство будет оказывать им стимулирующую поддержку. Отмечается, что публичное обсуждение законопроекта будет идти до 30 сентября, его текст пока не представлен.
О разработке документа Минфином стало известно в начале сентября. Его основной целью в ведомстве назвали "создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан".
Ранее ПФР предложил изменить расчет накопительных пенсий. От минимального порога будет зависеть, получит пожилой человек всю сумму накоплений сразу при выходе на пенсию, или деньги разобьют и будут выдавать как ежемесячную надбавку.
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